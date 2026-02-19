Scomparsa Generoso Benigni, il cordoglio del ministro Piantedosi La nota del ministro dell'Interno per la scomparsa dell'avvocato Benigni

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Generoso Benigni, fine giurista di profonda cultura. Figura di altissimo profilo umano e professionale, e'

stato tra i massimi rappresentanti del foro campano. Alla sua attivita' giuridica ha saputo coniugare un instancabile impegno politico nell'interesse della citta' di Avellino, in particolare durante gli anni piu' difficili del post terremoto. Ai suoi familiari va tutta la mia commossa vicinanza in questo momento di tristezza e di dolore". A dichiararlo e' il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.