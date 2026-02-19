Avellino, comincia l'era Ballardini: con lui spazio ai trequartisti Si lavora a porte chiuse fino alla rifinitura di sabato

Inizia l’era di Davide Ballardini sulla panchina dell’Avellino e comincia anche a delinearsi il nuovo vestito tattico dei lupi.

Le indicazioni arrivate dal primo allenamento sono quelle di un 4-3-1-2. La notizia è che proprio i trequartisti potrebbero essere maggiormente coinvolti nella nuova veste tattica con Russo, Sgarbi, Insigne, D’Andrea che scalpitano per trovare più spazio.

Il tecnico lavorerà a porte chiuse, lontano da occhi indiscreti fino alla rifinitura di sabato. E’ rientrato Justin Kumi, ai box per ora Favilli e Izzo. Contro la Reggiana sarà subito un banco di prova per il neo tecnico dei lupi, uno scontro diretto salvezza che dovrà provare ad invertire la rotta per allontanare la società biancoverde dalle zone pericolose della classifica.

Il prosieguo della sua avventura all'ombra del Partenio, infatti, dipenderà molto anche dai risultati: con un buon piazzamento potrebbero essere gettate le basi per un nuovo percorso all'insegna della continuità.

Il tecnico ravennate si presenterà alla piazza con la conferenza stampa di domani nel primo pomeriggio. A dirigere il match del Mapei sarà Tremolada di Monza con il quale l’Avellino ha collezionato due vittorie, ha pareggiato in un'occasione e ha subito 6 sconfitte.