"La Corte di Giustizia Tributaria non verrà soppressa, siamo soddisfatti" La nota di Antonio della Porta, segretario cittadino di Noi di Centro

"La Corte di Giustizia Tributaria di Avellino non verrà soppressa per accorpamento a quella di Benevento. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non provvederà ad alcune modifiche in Campania in tema di geografia giudiziaria del fisco in Italia".

Lo dichiara in una nota, Antonio della Porta, segretario cittadino di Noi di Centro, nonché presidente Coa. "Se il criterio che doveva orientare l’accorpamento era legato al numero dei procedimenti iscritti a ruolo, Avellino rientra appieno nei suddetti parametri ministeriali. Sono soddisfatto per il risultato conseguito - aggiuge ancora nella sua nota Antonio Della Porta - Ci siamo battuti, come partito di “Noi di Centro”, con importanti iniziative sul territorio, unitamente al COA di Avellino, agli avvocati tributaristi, all’ordine dei commercialisti nonché ai consiglieri regionali Alaia, Ciampi e Petitto".