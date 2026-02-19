Aiello, accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori: 51enne si difende Davanti al gip ha fornito la sua versione dei fatti e si attende la decisione del gip sulla misura

di Paola Iandolo

Il cinquantunenne di Aiello del Sabato finito agli arresti domiciliari per maltrattamenti agli anziani genitori ha scelto di rispondere alle domande del Gip del Tribunale di Avellino che ha emesso la misura nei suoi confronti. L’indagato assistito dall’avvocato Carmine Pascarosa è comparso per l’interrogatorio di garanzia.

Al Gip il cinquantunenne ha fornito una ricostruzione differente dei fatti che gli vengono contestati al termine delle indagini eseguite dai Carabinieri della Stazione di Aiello Del Sabato. Al termine dell’interrogatorio la difesa ha anche chiesto una attenuazione della misura per il cinquantunenne. Decisione che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Stando a quanto raccontatodagli anziani genitori ai militari le minacce e le aggressioni poste in essere nei loro confronti erano iniziateda quando era tornato nella loro abitazion, lo scorso settembre. Per i genitori il ritorno di quel figlio era diventato un incubo. Aggressioni e minacce erano praticamente all'ordine del giorno. Marito e moglie si chiudevano in camera da letto durante la notte, temendo le azioni del figlio.