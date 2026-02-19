Lutto nell’avvocatura irpina: muore l'avvocato Generoso Benigni Sì è spento all’età di 85 anni. Il cordoglio della città

Sì è spento all'età di 85 anni, l'avvocato Generoso Benigni, una delle di figure di spicco nel panorama giuridico, politico e culturale di Avellino. Generoso Benigni, oltre ad essere stato un riferimento nell' avvocatura irpina e campana, è stato Vice Sindaco di di Avellino nel post terremoto È stato consigliere comunale, responsabile prima del partito liberale e poi di Forza Italia.

Sempre liberale e laico, fu tra i primi ad aderire a Forza Italia di cui è stato Coordinatore. Fondò il gruppo politico Merito e Libertà . Giurista insigne oltre che fondatore ed animatore della rivista Nuovo Meridionalismo. Appassionato di Basket fu presidente della Scandone.

Tanti i messaggi di cordoglio:

L'avvocato Antonello Lenzi: il mio maestro, una delle figure piu nobili ed elevate del contesto giuridico e culturale di questa città.

L'avvocato Francesco Iandolo: Da oggi La Cultura, la nostra terra patiscono la perdita di uno dei suoi figli migliori.

Personalmente sono affranto e sconvolto, mi sento terribilmente più solo.

Non trovo adesso più le parole, sopraffatto dalla commozione.