Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno, code e disagi a Montoro Auto fuori strada, caos e rallentamenti

Nuovo incidente lungo il raccordo Avellino–Salerno, all’altezza dello svincolo di Montoro Sud in direzione Salerno, dove un’autovettura è uscita dalla carreggiata piombando contro il guardrail

Sul posto sono già presenti i mezzi di soccorso stradale e i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente per prestare assistenza e la ditta Cerrato per procedere al recupero del veicolo, finito in bilico lungo il lato della careggiata nello sterrato.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Disagi e rallentamenti alla circolazione, con traffico che procede a velocità ridotta nel tratto interessato.

Si raccomanda massima prudenza alla guida. Seguiranno aggiornamenti.

