Lutto Benigni: addio al galantuomo della politica, intellettuale raffinato Il cordoglio di politici, avvocati e istituzioni per la morte dell'avvocato Generoso Benigni

Sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Generoso Benigni.

Una delle di figure di spicco nel panorama giuridico, politico e culturale di Avellino. Generoso Benigni, oltre ad essere stato un riferimento nell' avvocatura irpina e campana, è stato Vice Sindaco di Avellino nel post terremoto. È stato consigliere comunale, responsabile prima del partito liberale e poi di Forza Italia.

L'avvocato Antonello Lenzi:

il mio maestro, una delle figure piu nobili ed elevate del contesto giuridico e culturale di questa città.

L'avvocato Francesco Iandolo:

da oggi la Cultura e la nostra terra patiscono la perdita di uno dei suoi figli migliori. Personalmente sono affranto e sconvolto, mi sento terribilmente più solo.

Non trovo adesso più le parole, sopraffatto dalla commozione.

Sabino Morano:

apprendo con grande dispiacere della scomparsa dell'avvocato Generoso Benigni, galantuomo della politica, intellettuale raffinato, appassionato ed instancabile promotore di iniziative metapolitiche, un illustre figlio della nostra Terra. Il suo ricordo resterà scolpito nel cuore degli irpini.

Scandone basket Avellino

«La Scandone Avellino piange la scomparsa dello storico presidente, l’avvocato Generoso Benigni, protagonista indimenticabile della promozione in Serie A nel 2000. Oggi il cuore biancoverde è colmo di dolore. Con la scomparsa del Presidente Benigni se ne va un pezzo fondamentale della nostra storia, un uomo che ha saputo trasformare un sogno in realtà e che ha scritto una delle pagine più emozionanti del basket avellinese.

Carmine de Angelis (sindaco di Chiusano)

Merito e Libertà sono due principi indissolubili che Generoso Benigni mi ha insegnato nella vita. Oggi ci lascia un liberale autentico, un uomo dell’Avellino di un tempo, quella sana e genuina. Ci lascia un erede del Centrodestra, quello più coerente e fondativo. A Lui devo molto: il mio pensiero, la mia idea di libertà , il mio senso del dovere e il rigore metodologico. Generoso che la terra ti sia Lieve!