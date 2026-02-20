Ariano: piove su bagnato a Cardito lungo la statale 90 Strada ormai devastata tra buche e perdite d'acqua. Il caso finisce in prefettura

Piove su bagnato a Cardito lungo la statale 90 delle puglie. Una lunga scia di acqua nel tratto che va dall'agenzia Aci al Pro7. Da non confondersi con la pioggia che imperversa da giorni.

A notare l'ennesima perdita su un tratto già noto, dove è stata già effettuata più di una riparazione sono stati in tanti.

Si tratta della strada ormai devastata dal continuo passaggio dei mezzi pesanti. Uno dei tratti più critici oltre alla zona San Pietro-Maddalena nei pressi della grotta dedicata alla Madonna di Lourdes.

Il comune dal canto suo, non è rimasto in silenzio ha presentato una diffida a Rfi a firma del sindaco Enrico Franza e del dirigente dell'area tecnica Angelo Morella.

Entrambi insieme al comandante della polizia municipale Angelo Bruno e all'assessore Toni La Braca, si sono interfacciati con il prefetto di Avellino Rossana Riflesso il quale ha dimostrato disponibilità e ascolto sulla vicenda.