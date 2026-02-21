Scarico illecito di acque reflue industriali: denuncia e sequestro in Irpinia I carabinieri sospendono un'attività commerciale

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i carabinieri del nucleo forestale di Sant’Angelo dei Lombardi, in sinergia con i colleghi dell’arma territoriale, hanno denunciato un artigiano 50 enne del posto, per scarico illecito di acque reflue industriali.

Nello specifico, i militari, hanno accertato che presso un’azienda dedita all’attività artigianale nel settore meccatronico, era presente un sistema stabile di collettamento munito di vasche e disoleatore, dal quale le acque reflue industriali e di prima pioggia venivano scaricate direttamente sul nudo terreno, in assenza di autorizzazione.

Alla luce dei fatti accertati, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il titolare dell’opificio resosi responsabile di aver commesso il reato di scarico illecito di acque reflue industriali, procedendo a sospendere l’attività produttiva.

Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.