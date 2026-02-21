Taurano, morte del piccolo Domenico: annullata la fiaccolata prevista oggi L'annuncio del sindaco del comune irpino Michele Buonfiglio

di Paola Iandolo

La notizia della morte del piccolo Domenico Caliendo ha sconvolto anche la comunità di Taurano, in provincia di Avellino, comune di origine della mamma del piccolo. Dopo la morte del piccolo è stata annullata la fiaccolata di preghiera prevista per oggi pomeriggio nel paesino del Vallo di cui la famiglia era originaria, seppur si fosse stabilita da tempo a Nola. Il sindaco Michele Buonfiglio e l'amministrazione, appresa la notizia, hanno concordato con la famiglia, travolta dal lutto, l'annullamento dell'evento. Alla fiaccolata era prevista la partecipazione del presidente della Regione, Roberto Fico

Con il decesso del piccolo Domenico, avvenuto, come riferisce l'ospedale Monaldi "a seguito di un irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche", si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati i quali, in vista dell'autopsia che dovrebbe essere disposta a breve dalla Procura di Napoli, dovranno ora rispondere del più grave reato di omicidio colposo per colpa medica al posto delle lesioni colpose gravi finora ipotizzate.

Gli inquirenti della VI sezione - sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci - hanno già disposto il sequestro della salma del bimbo, vittima di un trapianto fallito lo scorso 23 dicembre e rimasto in coma fino alle prime ore di stamattina. E al termine dell'esame autoptico il muscolo cardiaco sarà posto sotto sequestro in vista degli accertamenti medici che verranno disposti dagli investigatori. I carabinieri del Nas di Napoli - coordinati dal comandante Alessandro Cisternino - sono già nell'ospedale Monaldi, dove il piccolo era in vita solo grazie all'Ecmo.

Mamma Patrizia ha deciso di creare una fondazione dedicata al piccolo Domenico, con lo scopo di aiutare sia i bambini che hanno bisogno di un trapianto di cuore che le vittime di mala sanità. L'avvocato Francesco Petruzzi, infatti, ha ricevuto tantissime mail da tutta Italia. Diverse persone si offrono di versare dei contributi per la famiglia, ma mamma Patrizia ha deciso di investire queste donazioni per la fondazione.