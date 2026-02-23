Avellino, inseguimento e tensione sul Corso Vittorio Emanuele: arrestato 40enne Attimi di tensione in pieno centro città

Attimi di tensione si sono vissuti questa mattina lungo il Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, quando un uomo italiano, di circa quarant'anni italiano, è stato sorpreso mentre danneggiava diverse automobili parcheggiate lungo Viale Italia. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente per fermarlo, ma l'uomo, alla vista delle volanti, ha deciso di darsi alla fuga lungo il Corso, a bordo di un'auto.

Inseguimento e arresto tra polizia e carabinieri

E' scattato subito l'inseguimento, che ha coinvolte sia le volanti della polizia che le gazelle dei carabinieri. L'automobilista è stato infine bloccato e arrestato dalla polizia di stato.Indagini in corso per accertare le cause e dinamica di quanto avvenuto.

Ambulanza sul posto, nessun ferito segnalato

Sul posto è giunta anche un'ambulanza della Misericordia. I sanitari hanno medicato e prestato soccorso a due componenti delle forze dell’ordine.