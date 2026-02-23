Truffa on-line: denunciato dai Carabinieri un finto operatore di Poste

I militari dell’Arma hanno attivato le indagini che hanno portato all’identificazione del truffatore

Montefalcione.  

I Carabinieri della Stazione di Montefalcione hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un ragazzo della provincia di Benevento, resosi responsabile del reato di “truffa aggravata” a danno di una cittadina del comune irpino.

L’uomo, spacciandosi quale operatore di poste italiane e simulando un malfunzionamento del sistema si faceva accreditare, tramite bonifico, dall’ignara vittima 930 euro.

Dopo la denuncia, i militari dell’Arma hanno attivato immediatamente le indagini che hanno portato all’identificazione del malfattore.

Si raccomanda, in ogni tipo di compravendita online, di prestare sempre la massima attenzione e di rivolgersi per casi sospetti alle forze di polizia. 

