La fortuna bacia l'Irpinia: vinti 40mila euro con il SuperEnalotto

La Fortuna bacia la Campania con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di venerdì 20 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due "5" da 20.349,09 euro ciascuno a Forino, in provincia di Avellino, presso il Minimarket in via Casaldamato, 39. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 24 febbraio, sale a 125,3 milioni di euro.
