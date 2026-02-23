Inseguimento sul Corso: fermato 36enne avellinese: era armato di coltello VIDEO Folle inseguimento a tutto gas stamane. Indagini in corso e poliziotti feriti

Dovrà rispondere di resistenza, danneggiamento, porto abusivo di armi e lesioni a pubblico ufficiale il 36enne del posto che questa mattina ha scatenato il panico in centro città ad Avellino. Le forze dell'ordine questa mattina sono state allertate da alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di un uomo, in via Roma, intento a danneggiare auto. Una volta arrivati sul posto i poliziotti della squadra volante hanno sopreso il 36enne intento a forare pneumatici di auto parcheggiate. Una volta visti gli agenti l'uomo è salito a bordo della sua auto, una Dacia, e si è dato alla fuga. Ne è scattato un iseguimento a tutto gas, duranto circa per un chilometro lungo il Corso Vittorio Emanuele. All'altezza della Banca di Italia gli agenti sono riusciti a bloccarlo e, nel corso della perquisizione in auto, il 36enne è stato trovato in possesso di un coltello di 30 centimetri e di uno spray al peperoncino. Il 36enne ha opposto resistenza ferendo un poliziotto con un pugno. L'agente e il suo collega sono stati medicati al pronto soccorso. Il 36enne è finito, su disposizione del P. M. di turno, ai domiciliari.