Avellino: scarico illecito delle acque reflue industriali, una denuncia

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni (Avellino) in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un’officina meccanica.Nello specifico, l’attività investigativa dei carabinieri, ha permesso di accertare che un artigiano dedito ad attività meccatronica, immetteva le acque reflue industriali di prima pioggia, derivanti dal piazzale adibito a riparazione autoveicoli e ad uso deposito temporaneo dei rifiuti, direttamente sul suolo, inquinando l’area circostante, in assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).I militari hanno anche constatato che l’imprenditore non aveva effettuato la valutazione dei rischi per la redazione del Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.).Pertanto, i militari hanno deferito l'uomo per i reati di “scarico illecito di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione” e di “mancata redazione del documento di valutazione dei rischi”