Avellino, Dolce Vita: archiviazione per Laura Nargi e altri 21 indagati Per il gip le ipotesi accusatorie non hanno trovato riscontro nelle risultanze investigative

A distanza di otto mesi dalla richiesta, arriva il decreto di archiviazione per Laura Nargi e altri 21 indagati inizialmente coinvolti nel filone di indagine avviato sulle sponsorizzazioni gestite dall'ex sindaco Gianluca Festa. A firmarlo il gup del tribunale di Avellino, Giulio Argenio. L'archiviazione - per il procedimento con numero 2416/2025 a carico di 22 indagati - era stata proposta il 27 giugno 2025 e solo da qualche giorno il gup l'ha firmata dopo aver analizzato le singole posizione di tutti gli indagati. A suo avviso - come già emerso nel corso dell'udienza preliminare per il filone principale denominato "Dolce Vita" e al termine della quale fu disposto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco Gianluca Festa e altri 26 imputati, il processo inizierà il 24 aprile - il ruolo dell'ex vicesindaco Nargi è stato marginale. Le originarie ipotesi accusatorie non hanno trovato riscontro nelle risultanze investigative.

Nargi non ha avuto mai un ruolo di gestione

In base alle intercettazioni analizzate dagli inquirenti è emerso che Nargi si limitava ad essere informata dal sindaco Festa solo unicamente di alcune questioni, non assumendo mai una decisione un ruolo di gestione, organizzazione o una condotta che sia stata utile e volta alla realizzazione dei reati. Per tutti gli altri 21 indagati inizialmente coinvolti in questo filone di indagine il gup sostiene che "non vi sono elementi sufficienti a corroborare le ipotesi accusatorie, posto che gli elementi raccolti e le anomalie riscontrate nei rapporti professionali e personali intercorrenti tra i predetti e il primo cittadino non appaiono sufficienti per formulare a carico degli indagati una ragionevole previsione di condanna".

Archiviazione per Santoli, Sullo e Canonico

Per queste ragioni il gup ha archiviato il procedimento per Gerardo Santoli amministratore della De Vizia Transfer Spa, socio privato di minoranza della Grande srl di proprietà del comune di Avellino al 51% società con il quale l'ex primo cittadino ha intrattenuto rapporti di carattere economico-societario. Archiviazione anche per Gennaro e Andrea Canonico, rispettivamente legale rappresentante e commercialista depositario della documentazione contabile e commerciale della DelFes ASD. Archiviazione anche per Domenico Sullo vicecomandante della polizia Minicipale di Avellino. Per il gip la "sua partecipazione ad una delle commissioni di concorso al centro dell'indagine e la predisposizione delle domande di concorso non risultano ideonei a provare che il predetto con la sua attività abbia realizzato le condotte in contestazione fornendo un contributo al programma criminoso sotteso o che l'abbia agevolato o condiviso".