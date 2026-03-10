Incidente nei campi a Savignano Irpino: paura per un anziano

Finisce con una gamba sotto il motozappa mentre stava lavorando nei campi. Poteva avere conseguenze ancora più gravi l'incidente avvenuto nelle campagne di Savignano Irpino, alla località Licese-Bosco in cui è rimasto vittima un 74enne del luogo. E' stato il comandante della polizia municipale Pierluigi La Manna, il primo a giungere sul posto e a coordinare immediatamente la macchina dei soccorsi. Prezioso il lavoro svolto da alcuni vicini in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Sono stati loro ad udire le urla disperate e a chiedere aiuto.
Sul posto due ambulanze dallo Stie di Montecalvo Irpino e Saut di Ariano Irpino, coordinate dalla centrale operativa del 118 di Avellino che a sua volta ha richiesto l'intervento sul posto di elicottero del 118.
Impegnata nelle operazioni di soccorso una squadra dei vigili del fuoco di Grottaminarda il cui intervento è stato come sempre provvidenziale. Sul posto carabinieri e polizia.
L'uomo è apparso sin dal primo momento vigile e collaborativo nonostante il trauma subito. Operazioni di soccorso non facili ma fondamentale è stata la tempestività e sinergia tra tutti gli equipaggi intervenuti. L'anziano è stato immediatamente liberato e stabilizzato. E' ora in ospedale sotto osservazione ad Avellino, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.