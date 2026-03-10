Ladri incappucciati nella stazione di servizio: paura nella notte a Mercogliano Il raid nel cuore della notte a Torrette di Mercogliano

"Indagini più intense, maggiore sorveglianza notturna": è la richiesta della Federazione gestori impianti carburanti di Avellino e di Confcommercio Campania dopo l'ennesimo raid consumato contro una stazione di servizio di Torrette di Mercogliano, in provincia di Avellino. I ladri, incappucciati, sono entrati in azione intorno alle tre della notte scorsa facendo irruzione nel tabacchi dell'impianto: hanno tentato di scardinare la cassaforte, ma sono stati costretti alla fuga dai nebbiogeni che si sono attivati. "I gestori -continua la nota congiunta- sono stati ormai presi d'assalto da bande che in pochi minuti scassinano macchinari, devastano i locali e prelevano sigarette, contanti e gratta&vinci: poichè i furti si ripetono nell'arco di breve tempo, risulta difficilissimo istruire anche le pratiche assicurative".