Mugnano, hanno compiuto dei furti anche in Irpinia: chiuse le indagini A firmare l'avviso di conclusione delle indagini il sostituto procuratore Guerriero

di Paola Iandolo

Sono accusati di aver preso di mira anche le attività di Mugnano del Cardinale e Quadrelle. Gli uffici della Procura avellinese hanno chiuso le indagini su due uomini originari del Napoletano: cinquantadue anni l'uno, cinquantasei l'altro, entrambi accusati di aver messo a segno una serie di colpi ai danni di mezzi commerciali e privati in diverse località campane, nel cuore dell'autunno 2024. Il periodo contestato si estende dal 10 settembre al 14 ottobre, con azioni distribuite su cinque comuni: Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Saviano, Itri e Somma Vesuviana. A firmare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari il sostituto procuratore Chiara Guerriero. A rendere il quadro ancora più grave, una circostanza che stride con qualsiasi logica della sorveglianza: uno dei due stava scontando la misura restrittiva dell'obbligo di dimora proprio mentre i furti venivano consumati.

Il primo furto a Mugnano del Cardinale il 10 settembre 2024: i due sottraggono un Iveco Daily dal piazzale di un'attività commerciale, portando con sé anche il materiale stivato nell'abitacolo: una smerigliatrice, un martello demolitore elettrico, una benna spazzatrice compatibile con bobcat, una cisterna colma di circa tre quintali e mezzo di gasolio e diverso equipaggiamento vario. Il 3 ottobre la coppia si sposta a Quadrelle, dove preleva un altro furgone dello stesso modello lasciato in sosta su strada pubblica, di proprietà di un'impresa con sede a Montemiletto.

Il 5 ottobre tocca a Saviano: obiettivo, ancora un Daily Iveco, questa volta nel piazzale di un rivenditore di mobili. Il 12 ottobre il colpo si consuma nel comune di Itri, nell'area antistante il cimitero cittadino, dove viene sottratto un autoveicolo. Chiude la sequenza, il 14 ottobre, Somma Vesuviana: al furgone trafugato si aggiungono trecento euro in contanti, un quantitativo di prodotti ittici e altra merce custodita nel vano di carico. A smascherare i due è stata la certosina attività investigativa condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.