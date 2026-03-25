Montella, manifestazione Pro Ospedale di Comunità: in piazza sabato 28 marzo Si riuniranno in Piazza degli Irpini alle 18 per chiedere un'accelerata sui lavori

di Paola Iandolo

Montella si mobilita, questa volta a favore dell'ospedale di comunità. Sabato 28 marzo alle 18.00 in piazza degli Irpini si terrà una riunione per sensibilizzare Regione Campania, Asl di Avellino, politica e frati francescani a procedere con l'iter e dare vita ad un'opera importante per la comiunità. Ad organizzare la manifestazione pro ospedale di Comunità l'ingegnere Giuseppe Boccuti per sbloccare definitivamente l'opera.

I ritardi

Sull'ospedale di Comunità di di Montella i lavori registrano un ritardo sulla tabella di marcia di circa due mesi. A riaccendere i riflettori sull'edificio adiacente al convento di San Francesco a Folloni un gruppo di attivisti, di cittadini montellesi che hanno promosso per sabato 28 marzo una riunione, un momento di sensibilizzazione pro ospedale. Si riuniranno per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di un ospedale di comunità.

La testimonianza

L'ingegnere Boccuti precisa che "ho sentito il dovere di organizzare questo evento perché la popolazione di Montella voleva far sentire la propria voce su questo argomento, far vedere sia ai politici, sia ai francescani, il desiderio di realizzazione di questa struttura. È una cosa positiva per tutti i circondario per Bagnoli, per Cassano e per Nusco. Intendiamo parlare prima di tutto alla Regione. Poi ai politici locali, nonché anche ai francescani, che dovrebbero attivarsi per far sì che le opere vengano fatte nell'interesse della collettività. L'ospedale non tocca minimamente il convento. I politici e francescani passano come uomini, ma le opere rimangono".