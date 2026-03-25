L’educazione alla legalità comincia dalla scuola: convegno a Montella Modera il lavori il giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine online

Giovedì 16 aprile 2026 alle ore 9.30 nella sala convegni dell’hotel Zia Carmela in via M. Cianciulli a Montella si svolgerà il convegno sul tema: "L’educazione alla legalità comincia dalla scuola".

Riflessioni sul libro: "Il sapore dell'ingiustizia” di Antonio Guerriero.

Ecco il programma:

Saluti introduttivi, Fabio Benigni presidente ordine degli avvocati di Avellino, Michele Caponigro presidente del comitato Irpinia-Sannio dell’International police Association.

Relatori:

Antonio Guerriero già procuratore capo della repubblica presso il tribunale di Sant' Angelo dei Lombardi e di Frosinone, Gianfranco Fiore vice presidente vicario del tribunale per i minori di Salerno, Luigi Petrillo componente direttivo camera penale, Pietro Schiavone docente in diritto del lavoro

Modera i lavori il giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine online.

Alla manifestazione, sono state invitate a partecipare le classi V del liceo classico e scientifico, del liceo delle scienze umane, del liceo musicale e degli indirizzi tecnici dell’IISS “Rinaldo D’Aquino” di Montella.