Altavilla Irpina sotto choc: 50enne si toglie la vita, dramma in paese Il gesto estremo

Tragedia ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, dove nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, un uomo di circa cinquant’anni si è tolto la vita all’interno del garage di famiglia, situato sotto l’edificio che ospita l’ufficio postale del paese.

I primi dettagli: il gesto nel garage di proprietà

Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo si sarebbe recato nel locale di proprietà, utilizzato come garage, e lì avrebbe compiuto il gesto estremo. L’allarme è stato lanciato poco dopo e sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme ai Carabinieri della locale stazione, giunti per gli accertamenti e le operazioni di rito.

All’arrivo dei sanitari, per il cinquantenne non c’era ormai più nulla da fare.