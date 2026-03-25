Altavilla Irpina sotto choc: 50enne si toglie la vita, dramma in paese

Tragedia ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, dove nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, un uomo di circa cinquant’anni si è tolto la vita all’interno del garage di famiglia, situato sotto l’edificio che ospita l’ufficio postale del paese.
I primi dettagli: il gesto nel garage di proprietà
Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo si sarebbe recato nel locale di proprietà, utilizzato come garage, e lì avrebbe compiuto il gesto estremo. L’allarme è stato lanciato poco dopo e sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme ai Carabinieri della locale stazione, giunti per gli accertamenti e le operazioni di rito.
All’arrivo dei sanitari, per il cinquantenne non c’era ormai più nulla da fare.