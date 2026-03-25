Avellino, Danneggiamento al Pronto Soccorso: obbligo di firma per il marocchino Il 1 aprile la definizione del processo con un rito alternativo preannunciato dal legale

di Paola Iandolo

Ha danneggiato e aggredito gli agenti: convalidato l’arresto e applicata la misura dell’obbligo di firma per il trentasettenne marocchino residente a Monteforte. L'aggresione è avvenuta due sere fa, quando il 37enne si è reso autore di un danneggiamento all’interno del Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. Questa mattina l’indagato, difeso dall’avvocato Alberto Biancardo, è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino per il direttissimo.

Le accuse mosse nei suoi confronti vanno dal danneggiamento aggravato, minaccia a persone a resistenza a pubblico ufficiale. A bloccarlo gli agenti della Vigilanza e il personale della Volanti della Questura di Avellino intervenuti immediatamente. Il trentasettenne, in attesa di essere visitato, aveva dato in escandescenze danneggiando le suppellettili e scagliandosi contro gli uomini della vigilanza interna. La difesa ha annunciato di voler optare per un rito alternativo e il giudice ha rinviato per la definizione del processo per direttissima all’ udienza del prossimo mercoledì 1 aprile.