Atripalda, Il comune avverte dell'ennesimo tentativo di truffa via email

di Paola Iandolo
Ancora un tentativo di truffa digitale, attraverso una email. Ad informare tutti i cittadini, il comune di Atripalda: in queste ore stanno circolando false email a nome del sistema PagoPA, del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) o della Polizia Stradale. Diversi cittadini atripaldesi ci hanno già segnalato di aver ricevuto queste comunicazioni fraudolente (phishing).
L'email falsa è facilmente riconoscibile da alcuni elementi
Si può già intuire che è una truffa analizzando l'oggetto dell'email: spesso riporta diciture allarmistiche come "Notifica amministrativa: Sanzione in attesa di regolarizzazione" o finti riferimenti a verbali. Stesso discorso per il contenuto della richiesta: l'email intima di pagare una finta multa (frequentemente di 198,00 €) imponendo una scadenza brevissima (es. 48 ore) e minacciando ulteriori rincari in caso di ritardo. Infine dal mittente:i messaggi provengono da indirizzi email non istituzionali e domini privati sospetti (come ad esempio @dbcorp.in).
Le raccomandazioni
Si invitano i cittadini a NON cliccare su alcun link presente all'interno del messaggio. NON scaricare o aprire eventuali allegati. NON fornire dati personali, bancari o della carta di credito. Contrassegnate il messaggio come Spam e cestinatelo immediatamente. Ricordiamo che le vere comunicazioni della Pubblica Amministrazione e le notifiche di pagamento ufficiali arrivano esclusivamente tramite canali certificati: Posta Elettronica Certificata (PEC), raccomandata cartacea o notifiche sicure direttamente sull'App IO. Il comune invita a prestare la massima attenzione e a condividere questo avviso con i vostri familiari e conoscenti, in particolar modo con le persone anziane o meno abituate a usare le email, per evitare che cadano nella trappola