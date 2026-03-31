Atripalda, Il comune avverte dell'ennesimo tentativo di truffa via email Con una nota il comune di Atripalda sta diffondendo consigli utili ai cittadini

di Paola Iandolo

Ancora un tentativo di truffa digitale, attraverso una email. Ad informare tutti i cittadini, il comune di Atripalda: in queste ore stanno circolando false email a nome del sistema PagoPA, del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) o della Polizia Stradale. Diversi cittadini atripaldesi ci hanno già segnalato di aver ricevuto queste comunicazioni fraudolente (phishing).

L'email falsa è facilmente riconoscibile da alcuni elementi

Si può già intuire che è una truffa analizzando l'oggetto dell'email: spesso riporta diciture allarmistiche come "Notifica amministrativa: Sanzione in attesa di regolarizzazione" o finti riferimenti a verbali. Stesso discorso per il contenuto della richiesta: l'email intima di pagare una finta multa (frequentemente di 198,00 €) imponendo una scadenza brevissima (es. 48 ore) e minacciando ulteriori rincari in caso di ritardo. Infine dal mittente:i messaggi provengono da indirizzi email non istituzionali e domini privati sospetti (come ad esempio @dbcorp.in).

Le raccomandazioni

Si invitano i cittadini a NON cliccare su alcun link presente all'interno del messaggio. NON scaricare o aprire eventuali allegati. NON fornire dati personali, bancari o della carta di credito. Contrassegnate il messaggio come Spam e cestinatelo immediatamente. Ricordiamo che le vere comunicazioni della Pubblica Amministrazione e le notifiche di pagamento ufficiali arrivano esclusivamente tramite canali certificati: Posta Elettronica Certificata (PEC), raccomandata cartacea o notifiche sicure direttamente sull'App IO. Il comune invita a prestare la massima attenzione e a condividere questo avviso con i vostri familiari e conoscenti, in particolar modo con le persone anziane o meno abituate a usare le email, per evitare che cadano nella trappola