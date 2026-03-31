Avellino, sbanda e si ribalta in auto, caos sulla Bonatti: 26enne ferito Nei pressi del cimitero il sinistro

Sbanda e si ribalta, paura e traffico paralizzato sulla Bonatti ad Avellino. Un incidente stradale si è verificato lungo la Bonatti, ad Avellino, dove un’unica vettura ha perso il controllo finendo contro il guard rail e ribaltandosi. A bordo dell’auto, secondo quanto riferito, vi era un ragazzo 26enne.

La dinamica dell'incidente sulla Bonatti

Il veicolo, che procedeva in direzione cimitero, provenendo dalla zona dello stadio, ha sbandato subito dopo la galleria, andando a impattare contro la barriera di protezione fino a sfondarla e capovolgersi. Questi i primi dati della dinamica ricostruita dalle forze dell'ordine arrivate sul posto.

L'intervento dei Vigili del Fuoco e la chiusura temporanea della strada

A seguito dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.