Ladri incappucciati in azione: terrore nella notte a Morra de Sanctis Più colpi messi a segno e tentati in serie hanno seminato il terrore

Una notte ad alta tensoione quella trascorsa nel centro di Morra De Sanctis, dove una banda composta da almeno quattro individui incappucciati ha colpito diverse attività commerciali e tentato incursioni in abitazioni private. L'assalto è avvenuto nell'oscurità, colpendo il cuore produttivo del comune irpino. I malviventi, agendo con rapidità, sono riusciti a saccheggiare un minimarket situato all'ingresso del paese e un negozio di fiori. Il tentativo di estendere il raggio d'azione a una farmacia e a una tabaccheria adiacenti è invece fallito: i dispositivi elettrici delle saracinesche hanno resistito ai tentativi di manomissione, costringendo il gruppo a desistere.

Danni alle imprese locali

Particolarmente colpita l'attività dei fratelli Nino e Angela. Il loro minimarket è stato svaligiato «Stiamo quantificando i danni, ma siamo già pronti a ripartire», hanno dichiarato i titolari, in attesa di un carico straordinario di merce per riaprire l'attività.

Colpi tentati nelle case

La scia di furti si è spostata poi verso le aree residenziali. Utilizzando una scala posizionata contro un balcone, la banda ha tentato di introdursi in un'abitazione privata. L'incursione è stata sventata dalla reazione dei cani e dal pronto intervento dei proprietari che, accendendo le luci, hanno messo in fuga i malviventi. Le forze dell'ordine, allertate dai residenti, sono giunte sul posto nell'immediatezza dei fatti. I Carabinieri e la Polizia hanno avviato le indagini, effettuando i rilievi necessari e acquisendo le denunce. Oltre al valore della merce asportata, si contano i danni alle strutture: un commerciante locale ha stimato in circa 1.000 euro le spese per le riparazioni, sottolineando tuttavia il sollievo per l'assenza di scontri fisici durante i colpi.