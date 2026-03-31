Ladri incappucciati in azione: terrore nella notte a Morra de Sanctis

Una notte ad alta tensoione quella trascorsa nel centro di Morra De Sanctis, dove una banda composta da almeno quattro individui incappucciati ha colpito diverse attività commerciali e tentato incursioni in abitazioni private. L'assalto è avvenuto nell'oscurità, colpendo il cuore produttivo del comune irpino. I malviventi, agendo con rapidità, sono riusciti a saccheggiare un minimarket situato all'ingresso del paese e un negozio di fiori. Il tentativo di estendere il raggio d'azione a una farmacia e a una tabaccheria adiacenti è invece fallito: i dispositivi elettrici delle saracinesche hanno resistito ai tentativi di manomissione, costringendo il gruppo a desistere.
Danni alle imprese locali
Particolarmente colpita l'attività dei fratelli Nino e Angela. Il loro minimarket è stato svaligiato «Stiamo quantificando i danni, ma siamo già pronti a ripartire», hanno dichiarato i titolari, in attesa di un carico straordinario di merce per riaprire l'attività.
Colpi tentati nelle case
La scia di furti si è spostata poi verso le aree residenziali. Utilizzando una scala posizionata contro un balcone, la banda ha tentato di introdursi in un'abitazione privata. L'incursione è stata sventata dalla reazione dei cani e dal pronto intervento dei proprietari che, accendendo le luci, hanno messo in fuga i malviventi. Le forze dell'ordine, allertate dai residenti, sono giunte sul posto nell'immediatezza dei fatti. I Carabinieri e la Polizia hanno avviato le indagini, effettuando i rilievi necessari e acquisendo le denunce. Oltre al valore della merce asportata, si contano i danni alle strutture: un commerciante locale ha stimato in circa 1.000 euro le spese per le riparazioni, sottolineando tuttavia il sollievo per l'assenza di scontri fisici durante i colpi.