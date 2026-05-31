Avellino, l'obiettivo degli under: le idee per la fascia destra, ma non solo Necessità legata alle liste, opportunità seguendo quanto di buono fatto nell'ultima stagione

Lo sguardo sugli under prosegue in casa Avellino. Con il limite sul numero degli over (18) per la lista, i club sono chiamati allo sprint sui giovani, i nati dal 2003 in poi, sin dall'off-season, dalla fase post-campionato verso l'apertura vera e propria della nuova stagione, fissata per il primo luglio, quando si aprirà davvero la sessione estiva di calciomercato.

A Kouadio si aggiungono Dembélé e Lulli

Il direttore sportivo biancoverde, Mario Aiello, ha messo da tempo nel mirino Eddy Kouadio, classe 2006 della Fiorentina, difensore, ma anche esterno destro, lanciato da Paolo Vanoli tra Serie A e Conference League e reduce dallo Scudetto Primavera conquistato giovedì scorso dal club viola dopo 43 anni. Con il rientro di Filippo Missori al Sassuolo per fine prestito, l'Avellino, che spera in un rinnovo della soluzione a titolo temporaneo, guarda anche ad altre soluzioni per la fascia destra. C'è il classe 2007 Emanuele Lulli, di proprietà della Roma, protagonista con la Primavera giallorossa e convocato da Gian Piero Gasperini per la prima squadra lungo la stagione, ma anche Ali Dembélé, francese classe 2004, del Torino, reduce dal prestito al Mantova con un girone di ritorno da titolare e da elemento prezioso nel rilancio salvezza dei virgiliani.

Contatti con la Fiorentina e la Juventus

Gli altri under nelle idee dell'Avellino sono Tommaso Rubino, trequartista classe 2006 della Fiorentina, rientrante dal prestito alla Carrarese (due gol in stagione, uno all'Avellino al Partenio-Lombardi), Giacomo Faticanti (classe 2004 in prestito alla Juventus Next Gen dal Lecce con diritto di riscatto in favore dei bianconeri) e Alessandro Pietrelli, esterno offensivo classe 2003 della Juventus.