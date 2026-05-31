Avellino Basket e coach Di Carlo ancora insieme: conferenza al PalaDelMauro Sarà presentato il progetto relativo alla stagione 2026/2027

Domani (lunedì) alle 17, al PalaDelMauro, sarà conferenza stampa per l'Avellino Basket. Il club biancoverde ripartirà da coach Gennaro Di Carlo in panchina. Sarà presentato il progetto relativo alla stagione 2026/2027. "La nuova annata agonistica ripartirà ufficialmente dalla conferma di coach Gennaro Di Carlo, che guiderà i biancoverdi anche per il prossimo campionato. - si legge nella nota diffusa dall'Avellino Basket - Arrivato in Irpinia lo scorso 21 novembre, Di Carlo ha condotto l'Avellino Basket a uno storico traguardo, conquistando per la prima volta i playoff del campionato di Serie A2 Old Wild West dopo aver chiuso la regular season all'ottavo posto. Il suo bilancio sulla panchina avellinese è di 19 vittorie e 12 sconfitte in 31 gare disputate tra regular season e post-season".

Incontro anche con il sindaco Pizza

"Alla conferenza stampa interverranno il presidente Giuseppe Lombardi, il general manager Antonello Nevola e il riconfermato coach Gennaro Di Carlo. L’incontro si concluderà con il saluto istituzionale del neo sindaco di Avellino, l'avvocato Nello Pizza, che rivolgerà ai rappresentanti del club un augurio di buona stagione".