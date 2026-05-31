Avellino: il modulo può cambiare, la prospettiva tra mediana e attacco Domenica di contatti a distanza, nella prossima settimana l'ipotesi di un incontro

L'ufficialità è attesa per la prossima settimana, quando per Alessandro Nesta dovrebbe profilarsi un incontro con la proprietà dell'Avellino. Reduce dagli impegni da FIFA legend e ambasciatore della Coppa del Mondo in Canada, il capitolino è già in contatto con la dirigenza biancoverde da giorni e dovrebbe rientrare in Italia per la firma del contratto biennale e aprire con l'annuncio la nuova avventura in carriera. La conferenza stampa di presentazione resta legata ai tempi dei vari impegni in calendario, ma un aspetto è chiaro. A distanza, con la prima video-conferenza nello scorso weekend e altre avvenute nella fase successiva, l'Avellino sta già valutando i dettagli legati alla rosa futura e al sistema di gioco immaginato per la stagione 2026/2027.

Idea Girma, ma non semplice per il trequartista

Il centrocampo appare come il reparto che meno subirà modifiche e che dovrà trovare le giuste integrazioni, anche perché nella prospettiva si è inserita la volontà irpina di aggiungere esterni offensivi puri e un vero trequartista per il potenziale 4-2-3-1. Con questo modulo, guardando alla rosa attuale, mancherebbe un vero mediano interditore dopo la rotazione condivisa di tempi e spazi del trio Palmiero-Sounas-Palumbo nell'ultima stagione, i tre più impiegati in mediana con Besaggio subito dietro in termini di minuti. Il solo Russo, invece, ha le caratteristiche di ala offensiva, mentre per la trequarti Palumbo è stato il più continuo per quanto il suo ruolo classico sia quello di mezzala destra. Nelle idee dello spot di jolly offensivo resiste il profilo di Natan Girma, allenato da Nesta a Reggio Emilia, ma sul nativo di Losanna, classe 2001, c'è anche l'interesse del Lucerna e del Montpellier.