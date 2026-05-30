Ritrovo Ferrari 2026: curiosità, passione ed emozioni nella Valle del Cervaro Sfida già vinta per Alberto Scaperrotta a Savignano-Greci scalo

Era dal 2015 che non si vedeva un raduno del genere in Irpinia, nelle aree interne. L'ultima volta fu ad Ariano Irpino. La carovana delle Ferrari grazie alla determinazione, caparbietà e ingegno di Alberto Scaperrotta è tornata e lo ha fatto toccando questa volta uno dei territori più belli d'Italia, la Valle del Cervaro, ricco di storia e tradizioni. Ecco il momento dell'arrivo. Clicca qui per vedere le immagini e il benvenuto.

Non un semplice evento, ma l'inizio di un progetto ambizioso che punta a coinvolgere e a rendere protagonisti nel tempo i comuni di Savignano Irpino e Greci. La scommessa parte da qui.

Curiosità, passione, emozioni, una miriade di selfie con il volto raggiante di Serena La Nera, madrina dell’evento inaugurale, rigorosamente in rosso e perfettamente in sintonia con la grinta e l’eleganza delle Ferrari.

"Vogliamo dare luce e visibilità al nord est dell'arianese, a questo territorio che ha grande potenzialità e lotta contro lo spopolamento. Mi riferisco a Savignano Irpino, Greci e i comuni limitrofi. Grazie alla sinergia con Giuseppe Pegna, che sin da subito ha sposato il mio progetto - afferma Alberto Scaperrotta - abbiamo riaperto una struttura chiusa per anni e che oggi diventa una sorta di centro polifunzionale nel settore automobilistico dedicata alla memoria di Nicola Pegna". L'emozione di Giuseppe in questo video.

Scaperrotta Heritage, da oggi inaugurato ufficialmente (ecco le immagini) alla presenza dei due sindaci di Savignano Irpino e Greci, Fabio Della Marra e Nicola Luigi Norcia, del consigliere comunale di Ariano Irpino ex presidente della provincia di Avellino Domenico Gambacorta (qui le sue parole) e dei due parroci don Nicola Lanza e don Salvatore Oliveri, fa parte di un progetto dedicato interamente alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio automobilistico storico. Ecco l'intervista ai due sindaci.

"Questa struttura farà rinascere lo scalo di Savignano-Greci scalo - conclude Scaperrotta - è stato bello vedere l'unione tra i commercianti del luogo che ringrazio per la grande collaborazione offerta e il magnifico buffet preparato. Insieme si possono fare tante cose. Voglio mettermi in gioco e scommettere su questo nuovo progetto". Clicca qui per l'intera intervista.

"Da piccolo vendevo gelati al passaggio dei treni alla stazione, la mia mente è un vulcano di idee tutto l'anno, al primo posto la sicurezza stradale attraverso le tante iniziative che portiamo aventi in tutta Italia con l'associazione "Guida la tua vita" e il coinvolgimento delle nuove generazioni. E' ciò che faremo anche qui dove i sindaci, senza alcun indugio mi hanno sin da subito spalancato le porte mostrando grande entusiasmo e interesse".

Tutto ha funzionato alla perfezione, nella prima giornata, affollatissima, grazie alla presenza della polizia municipale diretta del comandante Pierluigi La Manna il gruppo comunale di protezione civile e ai volontari della Guardia nazionale ambientale con Veronica e Gianluca Cocca e Gianluca Todisco e all’impeccabile regia di Antonio Perna e Angelo Corvino. Un bel segnale di inclusione da Greci con la presenza di "Sapori di casa" e le sue bontà dolciarie.

Questa sera alle 21.30, la notte rossa: "Nè droga, nè droaga" con intrattenimento musicale alla frazione Savignano-Greci scalo.

Domani, domenica 31 maggio una mattinata intensa ed esplorativa. Ore 9.30 visita guidata alla scoperta di Savignano Irpino, tra i borghi più belli d'Italia e bandiera gialla del turismo itinerante e alle 11.30 trasferimento a Greci, uni comune Arbereshe della Campania con visita guidata alla scoperta del borgo: chiesa della Madonna del Caroseno, Torre del Castello, chiesa madre di San Bartolomeo apostolo, Le Kalive, Palazzo Lusi, palazzo Caccese. Una tappa intensa che si concluderà ad Ariano Irpino, nella magnifica e suggestiva Taverna Vitoli a Camporeale.