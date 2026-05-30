Pietrastornina: successo per la sesta edizione del Concorso Mario Piantedosi Ospite speciale il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

La sicurezza digitale, i temi del bullismo e del cyberbullismo, al centro della sesta Edizione del Concorso a Premi "Mario Piantedosi", promosso dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di Pietrastornina, presieduto dal Prefetto e Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La manifestazione finale si è tenuta in mattinata in Piazza Salvatore Iermano. Ospite speciale il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il comunicato

"L’uso della rete e dei social media è sempre più parte integrante della vita quotidiana dei nostri ragazzi, è fondamentale educarli ad un uso responsabile delle tecnologie e fornire loro gli strumenti per navigare in modo più consapevole e sicuro. Il Concorso - lo ricordiamo - è dedicato agli alunnie delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Avellino e agli studenti universitari ivi residenti.

Due premi per la sezione scuole dell’infanzia, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; due premi per la sezione scuole primarie, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; due premi per la sezione scuole secondarie di primo grado, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; due premi per la sezione istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe; un premio speciale per uno studente universitario. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Gli elaborati sono stati valutati da una Commissione, formata da tre componenti, nominata dal Consiglio Direttivo del Circolo.

La VI Edizione del Premio “Prof. Mario Piantedosi” ha il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Avellino, della Provincia di Avellino, della Comunità Montana del Partenio-V.L., del Comune di Pietrastornina e dell’ACI Campania. La manistazione si fregia inoltre, del contributo della Fondazione ITS Accademy A. Bruno, dell’ACLI Avellino, della Fondazione Geronimo Stilton della CST UIL Avellino-Benevento e dell’azienda Petrabraia S.R.L. Presenza fissa in questo percorso, quella di Geronimo Stilton accompagnato dalla "sua mamma" Elisabetta Dami, che donerà anche delle copie dell'ultimo libro, Il piccolo libro contro il bullismo, dal titolo “STOP bullismo. Facciamo squadra!". Ha contribuito all’evento anche la giornalista Gaia Mombelli di SKY TG24. Nel corso dell’iniziativa verrà proiettato anche un reportage realizzato da Gaia Mombelli “Viaggio nelle carceri minorili” andato in onda su Sky dal 4 al 7 febbraio".