Giochi della gioventù a Roma: il sogno dell'IC Guarini diventa realtà Straordinaria la prestazione di Tesla Venuti, Luciano Grieco e Prisco Feola

Grande soddisfazione per l’IC Guarini di Mirabella Eclano alla fase nazionale dei giochi della gioventù, svoltasi a Roma dal 26 al 29 maggio. Nella prestigiosa cornice dello stadio olimpico, gli studenti irpini si sono distinti per impegno e risultati, nonostante il poco tempo a disposizione per prepararsi.

Straordinaria la prestazione di Tesla Venuti, che ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo femminile, ricevendo anche i complimenti di diversi campioni olimpici presenti alla manifestazione. Ottimo risultato anche per Luciano Grieco, finalista negli 80 metri piani e ottavo classificato a livello nazionale, e per Prisco Feola, nono nel salto in lungo maschile.

Oltre ai successi sportivi, i ragazzi hanno vissuto un’importante esperienza formativa, conoscendo atleti olimpici, personaggi dello spettacolo e stringendo nuove amicizie con coetanei provenienti da tutta Italia.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Maria Ullucci e dei docenti Liliana Tronca e Luciano Lardieri, che hanno accompagnato gli studenti in questo straordinario percorso di crescita sportiva e personale.