Mercogliano, strada per Montevergine: è massimo livello di rischio idrogeologico La nuova classificazione potrebbe comportare delle limitazioni alla circolazione dei pullman

di Paola Iandolo

La strada provinciale che collega i comuni di Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, al Santuario Mariano, è stata riclassificata, rientrando nel "massimo livello di rischio idrogeologico". Mentre in quota sono stati raddoppiati i mezzi per ripristinare la strada dopo la frana del 25 novembre, l’Autorità di Bacino ha riclassificato al massimo livello di rischio idrogeologico la via per Montevergine, tra Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo.

La nuova classificazione

Ora serve un piano per la definitiva messa in sicurezza. L’Amministrazione provinciale ha preso atto della nuova classificazione delle aree di attenzione per il rischio di frana stabilita dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana dell’ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente ai comuni di Ospedaletto D’Alpinolo e Mercogliano nel quadrante di riferimento della strada 374.

I pullman off limits

La nuova classificazione della zona potrebbe comportare l'esclusione dalla circolazione, una volta ripristinata, del transito ai mezzi pesanti come ad esempio i pullman. Dunque alla nuova del provvedimento, va ripensato il trasporto pubblico per fedeli e turisti, mentre tra le ipotesi al vaglio c’è quella di attrezzare navette da Ospedaletto d’Alpinolo. Certamente con il documento stilato dall'Autorità di Bacino aumenteranno i costi per la messa in sicurezza definitiva della montagna, che i Governi nazionale e regionale dovranno finanziare, al di là degli attuali interventi d’urgenza in corso.