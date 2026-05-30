"Legalità, seminare e coltivare futuro", l'iniziativa dell'istituto di Aiello Il focus del progetto promosso dall’Istituto comprensivo di Aiello del Sabato

“Legalità, seminare valore, coltivare futuro”. E’ questo il focus del progetto promosso dall’Istituto comprensivo di Aiello del Sabato che, si è concluso nei giorni scorsi, con una grande manifestazione. Un percorso fatto di consapevolezza, rispetto e cittadinanza attiva per celebrare la cultura della legalità.

All’evento hanno partecipato la dirigente scolastica, professoressa Elena Casalino, il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, i rappresentanti delle forze dell’ordine, gli alunni dell’Istituto comprensivo e tutta la comunità.

Un momento di forte riflessione ed emozione che ha coinvolto tutto il territorio attraverso gli alunni e il lavoro di sensibilizzazione verso i temi della legalità che quotidianamente viene svolto dalla scuola con iniziative ed incontri. Non è la prima volta che l'istituto comprensivo si rende protagonista di questo tipo di iniziative.