"Legalità, seminare e coltivare futuro", l'iniziativa dell'istituto di Aiello

“Legalità, seminare valore, coltivare futuro”. E’ questo il focus del progetto promosso dall’Istituto comprensivo di Aiello del Sabato che, si è concluso nei giorni scorsi, con una grande manifestazione. Un percorso fatto di consapevolezza, rispetto e cittadinanza attiva per celebrare la cultura della legalità.
All’evento hanno partecipato la dirigente scolastica, professoressa Elena Casalino, il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, i rappresentanti delle forze dell’ordine, gli alunni dell’Istituto comprensivo e tutta la comunità.
Un momento di forte riflessione ed emozione che ha coinvolto tutto il territorio attraverso gli alunni e il lavoro di sensibilizzazione verso i temi della legalità che quotidianamente viene svolto dalla scuola con iniziative ed incontri. Non è la prima volta che l'istituto comprensivo si rende protagonista di questo tipo di iniziative.