Notte di terrore tra Cesinali e Aiello: ladri scatenati tra ville e appartamenti I proprietari dormono e i banditi svaligiano case

Ladri scatenati nella notte tra Cesinali ed Aiello del Sabato. Una o più bande di malviventi tra le ore 4 e 5 di stamane, hanno colpito in serie diverse abitazioni della zona, seminando paura e sgomento tra i residenti. Il dato più inquietante è emerso nelle ultime ore: alcuni furti sono stati consumati mentre i proprietari di casa dormivano ignari.

I raid a raffica

I raid hanno interessato sia condomini che villette private, confermando un modus operandi pianificato e sistematico. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma è già certo che i malviventi hanno portato via oro, denaro contante e oggetti di valore di varia natura. Tra i beni asportati, anche armi legalmente detenute dai proprietari: un dettaglio che ha immediatamente alzato il livello di allerta delle forze dell'ordine.

Recupero delle armi rubate e indagini in corso

Su questo fronte, tuttavia, arriva una notizia parzialmente rassicurante: i carabinieri sono riusciti a recuperare le armi sottratte nel corso della notte. I militari hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili. Al vaglio degli investigatori ci sono le testimonianze raccolte, i segni lasciati sui luoghi delle effrazioni e le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.