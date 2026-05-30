Tragedia in Alta Irpinia, incidente a Montella: muore donna nello schianto Lo scontro tra due auto , muore anziana

Incidente stradale a Montella, muore donna di 80 anni. E' successo questa mattin. Il sinistro, le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ha coinvolto due vetture: una Volkswagen Golf e una Range Rover.

Le prime ricostruzioni e la vittima

Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana — che si trovava a bordo della Golf — non avrebbe avuto scampo all'impatto, morendo sul colpo. Le condizioni degli altri eventuali occupanti dei veicoli non sono state ancora rese note.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dello schianto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi di rito. Spetterà ai militari dell'Arma ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.

La strada chiusa

La strada è rimasta interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i necessari accertamenti tecnici. La notizia ha rapidamente destato sgomento tra i residenti della zona.