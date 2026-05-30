Trevico: cartelli stradali in bilico e strada sempre più ristretta causa erbacce A nulla è valso finora ogni appello alla Provincia di Avellino

"Cartelli stradali in bilico all'imbocco sella strada provinciale 79 che porta a Trevico". E' passato più di un mese dal nostro ultimo appello urgente alla Provincia di Avellino. Era lo scorso 21 aprile 2026. Nessuno si è degnato di rispondere o semplicemente intervenire.

Eppure la pericolosità è ben nota. Vi è il serio rischio di centrare in pieno le tabelle, soprattutto per pullman o mezzi pesanti che provengono da Flumeri. Nell'affrontare la curva è il rischio è davvero altissimo.

Ma c'è di più. La strada che porta alla vetta della Campania, da sempre meta di tanti camminatori provenienti anche dai comuni limitrofi, sta per chiudersi a causa della folta vegetazione presente sui due lati.

"Rischiamo di essere travolti - non si vede più nulla, lo spazio si è ristretto tantissimo e questo purtroppo ci vede costretti a camminare più verso il centro della strada. Se succede qualcosa di estremamente grave qui, la Provincia che attraverso questo ennesimo appello è avvisata, ne pagherà le conseguenze".