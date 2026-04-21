Baronia: cartelli stradali in bilico all'imbocco della strada provinciale 79 Qui siamo per l'esattezza al bivio che porta a Trevico

Cartelli stradali in bilico all'imbocco sella strada provinciale 79 che porta a Trevico. Sono stati in tanti a notare la pericolosità, ma dal settore viabilità della provincia di Avellino, finora nessuna risposta e intervento per mettere in sicurezza l'incrocio. Qui siamo per l'esattezza nel territorio di San Nicola Baronia.

Il rischio di centrare in pieno le tabelle, soprattutto per un pullman o mezzo pesante che proviene da Flumeri, nell'affrontare la curva è davvero altissimo.

Viene rivolto un appello urgente a chi di competenza affinchè possa adoperarsi per mettere in sicurezza la zona interessata da questa situazione di percolo.

E non è l'unico caso lungo le strade provinciali dove andrebbe rivista totalmente l'intera segnaletica strada orizzontale e verticale.

Ci sono tabelle danneggiate dal forte vento, alcune obsolete o bruciare come ad esempio all'altezza della mini rotatoria di Casone ad Ariano Irpino, guard rail sepolti da erbacce e canali cunette ostruite. In località Manna si attende ancora il ripristino dei due innesti stradali fortemente danneggiati e diventati davvero impercorribili.