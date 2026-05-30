Anacomi Avellino protagonista il 2 giugno: "Pronta anche la nuova sede" Il presidente provinciale Della Porta: "Segno tangibile di memoria e rispetto ai Caduti"

Per l'ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, al monumento ai Caduti in piazza Matteotti ad Avellino, si terrà la solenne cerimonia dell'alzabandiera con gli onori ai Caduti e la deposizione della corona. Sarà presente anche l'associazione ANACOMI (Associazione Nazionale Commissariato Militare). "Segno tangibile di memoria, rispetto e continuità dei valori alla base della nostra Repubblica e della nostra Costituzione": ha sottolineato il presidente provinciale di ANACOMI, l'avvocato Antonio Della Porta.

"Nel mese di giugno anche l'inaugurazione della sede di ANACOMI"

"Saremo lì con altre associazioni militari, ma non solo, per mettere in evidenza i valori fondanti della nostra Costituzione e della nostra Repubblica. - ha spiegato Della Porta - L'associazione è già costituita nella città di Avellino. Nel mese di giugno, inoltre, ci sarà l'inaugurazione in via Iannaccone a cui parteciperanno numerose autorità civili e militari e anche il direttore generale dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Difesa".