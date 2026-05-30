Ariano, contrada Cariello: "Capitano tutte a noi qui giù" "Ma si può lasciare un tombino in queste condizioni, durante i lavori?"

Località Cariello ad Ariano Irpino, contrada da anni alle prese con mille problemi. Questa però mancava nella lunga collezione. Ma si può lasciare un tombino in queste condizioni, durante i lavori per la fibra ottica? Se lo chiedono i residenti e insieme a loro anche noi.

"Abbiamo segnalato la pericolosità a tutti, ma finora nessuno si è degnato di venire sul posto. Si poteva anche allertare l'impresa, ma niente. Ci siamo rivolti a voi per cercare in qualche modo di sensibilizzare qualcuno.

La situazione da stamane è peggiorata ulteriormente. Evidentemente al buio qualcuno ieri sera in auto non riuscendo ad evitare il pericolo. Il coperchio spezzato può forare pneumatici. Chi non conosce la strada, rischia davvero grosso. Noi bene o male ne siamo invece al corrente e il rischio quindi è minore. A cosa si aspetta che qualcuno davvero si faccia male?"