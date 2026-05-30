"I Cosmonauti delle parole": ad Aquilonia arriva l'assessore regionale Morniroli Evento conclusivo della prima edizione del contest di scrittura creativa

Lunedì 1° giugno, alle ore 16:30, nella casa della cultura di Aquilonia, si terrà, l’evento conclusivo della prima edizione del contest di scrittura creativa “I Cosmonauti delle parole”, promosso dall’associazione culturale "Aquilonia al centro radici e futuro".

L’iniziativa, rivolta agli Istituti comprensivi, ha visto la partecipazione di 6 istituti scolastici, 11 plessi e 18 classi, con lavori singoli e di gruppo, per un totale di 188 minori in un percorso di scrittura e illustrazione ispirato alle figure di Gianni Rodari e Italo Calvino, con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra parola, fantasia e immagine.

Dunque, Aquilonia si prepara ad accogliere un pomeriggio dedicato alla creatività, all’immaginazione, alla voce, il momento conclusivo di un progetto che, nel corso dei mesi, ha raccolto decine di elaborati tra poesie, filastrocche, racconti brevi e disegni, offrendo ai partecipanti uno spazio libero di espressione creativa.

«Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa - afferma la Vicepresidente dell'Associazione, nonché ideatrice del progetto, Rosanna Mesce – è stata la scelta di realizzare un volume editoriale che raccoglie tutti i contributi pervenuti, senza limitarsi ai soli elaborati premiati. Una decisione che abbiamo fortemente voluto per restituire valore all’impegno di ogni singolo partecipante e trasformare il contest in una vera esperienza collettiva di comunità, memoria e condivisione. Il libro, che presenteremo ufficialmente nel corso della giornata, diventa così non soltanto una pubblicazione conclusiva, ma una testimonianza concreta della capacità dell’infanzia e dell’adolescenza di raccontare il mondo attraverso la sensibilità e l’immaginazione».

Come prima edizione - aggiunge la Presidente di “Aquilonia al Centro”, Lucrezia De Vito - possiamo dirci estremamente soddisfatti del risultato raggiunto. I numeri dei bambini che hanno partecipato all’iniziativa hanno superato ogni aspettativa e, soprattutto, ci hanno emozionato i tantissimi feedback positivi ricevuti da scuole, docenti, famiglie e ragazzi. Un progetto nato con l’obiettivo di valorizzare la creatività, la fantasia e il potere delle parole nei più giovani, che si è trasformato fin da subito in un’esperienza coinvolgente e partecipata. Non resta che goderci questo momento finale coronamento di mesi di impegno e collaborazione».

Il programma della giornata prevede:

L’inaugurazione della mostra espositiva delle tavole dei lavori realizzati e la presentazione del Volume "I Cosmonauti delle parole".

La proclamazione e premiazione dei vincitori delle due sezioni del contest:

• Premio Gianni Rodari, dedicato alla scuola primaria (una poesia o una filastrocca, accompagnata da un’illustrazione originale, nel segno del gioco linguistico e della fantasia).

• Premio Italo Calvino, rivolto alla scuola secondaria di primo grado (racconto breve, corredato da illustrazione, valorizzando il dialogo tra parola scritta e immagine).

a seguire la presentazione ufficiale del volume contenente tutti i lavori raccolti nell’ambito del progetto.

Dopo i Saluti Istituzionali intervengono Lucrezia De Vito, Presidente dell’Associazione, Rosanna Mesce, ideatrice del progetto, Andrea Morniroli, Assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania, la Commissione di progetto, composta da: Franco Di Cecilia, Preside e docente di lettere, Francesca Di Vietri, Docente di lettere e di sostegno, Agostino Pelullo, Docente di lingua straniera, Rodolfo Salzarulo, Docente di filosofia, Marco Tregua, Professore di Economia e Gestione delle Imprese Università degli Studi di Napoli Federico II.

Presenta e modera Vito Cestone. Durante la cerimonia ci saranno gli intermezzi musicali di Igina Gala al flauto e Michela Di Prenda al pianoforte.

“I Cosmonauti delle Parole” si conferma così non soltanto un concorso, ma un progetto culturale ed educativo capace di mettere al centro i giovani, la scuola e il valore della creatività come strumento di crescita, partecipazione e costruzione di comunità.

Queste le scuole che hanno partecipato:

Istituto Comprensivo “Aiello del Sabato” di Aiello del Sabato.

Istituto Comprensivo Calvario-Covotta “Don Lorenzo Milani” di Ariano Irpino.

Istituto Comprensivo “Nicholas Green” di Ascoli Satriano.

Istituto Comprensivo “Torquato Tasso” di Bisaccia.

Istituto Omnicomprensivo “Francesco De Sanctis” di Lacedonia.

Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di San Felice a Cancello.