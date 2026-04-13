Ariano: blocchi arenacei sul marciapiede e lungo la statale 90 a San Pietro E' successo davanti all'ingresso della grotta desicata alla Madonna di Lourdes

Blocchi arenacei sul marciapiede, lungo la statale 90 delle puglie. Il crollo che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi è avvenuto in località San Pietro ad Ariano Irpino accanto alla grotta dedicata alla Madonna di Lourdes.

Si tratta dell'ennesimo cedimento in questa zona già nota per episodi analoghi avvenuti nel corso degli anni. Complici le ultime abbondanti piogge le pietre avrebbero potuto centrare in pieno sia i passanti che solitamente attraversano i marciapiedi che gli automobilisti in transito.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale. Gli agenti hanno subito allertato l'area tecnica comunale. Una squadra di operai è intervenuta nell'immediatezza per eliminare le situazioni di pericolo e ripulire il marciapiede e parte della carreggiata.

Fortunatamente non si registrano conseguenze gravi, ma la situazione va monitorata, tenuto conto che all'ingresso della grotta in questione soprattutto il sabato mattina vi sono decine di persone in sosta per prendere parte alla santa messa.

Non è secluso che la zona possa essere delimitata per motivi di sicurezza in attesa di un intervento più approfondito da parte dell'area tecnica comunale.