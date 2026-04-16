Fiamme in carcere a Sant'Angelo dei Lombardi: poliziotti e detenuti in ospedale Si tratta di sette agenti, il comandante di reparto e due reclusi rimasti intossicati dall'incendio

Fiamme e fumo nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi. E' successo in serata. Il bilancio è di otto persone finite in ospedale.

Si tratterebbe di sette agenti, il comandante di reparto e due detenuti, trasportati negli ospedali di Sant'Angelo dei Lombardi, Ariano Irpino e Avellino.

Le notizie sono ancora frammentarie. Sul posto forze dell'ordine e ambulanze del 118. Stando ad una prima ricostruzione tutto serebbe partito dall'incendio di un materasso in cella da parte di un detenuto. In pochi minuti l'inferno dal primo al terzo piano.