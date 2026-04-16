Nuovo Clan Partenio: in cinque finiscono in carcere, uno è irreperibile Si cerca attivamente Antonio Taccone, al momento non è stato ritrovato dai carabinieri

di Paola Iandolo

Nuovo Clan Partenio: dopo la sentenza definitiva si aprono le porte del carcere per altri cinque imputati condannati. In carcere sono finiti Giuliana Brogna, Angelo Genito, Antonio Matarazzo, Giuseppe Durante e Renato Freda. Martino De Fazio si è consegnato spontaneamente al comissariato di Sant'Angelo dei Lombardi. Non è stato rintracciato dai carabinieri Antonio Taccone ed è attivamente ricercato, mentre un altro è detenuto in Tunisia e a suo carico si provvederà alla internazionalizzazione del mandato di arresto ai fini estradizionali.

Le operazioni

I militari del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ai provvedimenti restrittivi definitivi a carico di 5 persone emessi dall’Ufficio Esecuzioni della Procura Generale della Repubblica di Napoli. I cinque sono stati rintracciati presso i consuetudinari domicili ed espletate le formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino per espiare le condanne comminate dalla Corte di Appello di Napoli e confermate dalla Suprema Corte.

Gli sviluppi

L’attività investigativa, che portò nel 2019 all’esecuzione di una misura custodiale a carico di 23 persone ritenute promotori e affiliati al clan, attivo soprattutto nel settore delle estorsioni ed usura, fu condotta dai militari del Nucleo Investigativo sotto il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli. La sentenza di primo grado fu emessa dal Tribunale di Avellino nel luglio 2023 con pene per oltre 250 anni di carcere, sostanzialmente confermate dalla Corte di Appello di Napoli nel giugno 2025 e successivamente dalla Corte di Cassazione.



