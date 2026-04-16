Avellino: parcheggio multipiano a servizio della città ospedaliera Ripartono i lavori fermi dal 2017 per la riqualificazione e il completamento dell’area

Dopo anni di precarietà, con una struttura funzionante, ma inserita in un contesto non ancora adeguato sotto il profilo della fruibilità e del decoro, la direzione strategica dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sblocca il completamento delle opere di riordino complementari al parcheggio multipiano a servizio della città ospedaliera, affidato in concessione tramite project financing alla società Avellino Parking e Servizi Spa nel 2013 e reso fruibile all’utenza nel 2017.

Nei giorni scorsi, a seguito di una complessa interlocuzione amministrativa e legale, è stata deliberata la revisione del contratto dell’originaria concessione, definendo una serie di interventi che dovranno essere effettuati dall’Avellino Parking.

L’area in superficie del parcheggio sarà completamente riqualificata, con lavori di impermeabilizzazione e il rifacimento della pavimentazione, e manterrà i circa 300 posti auto a servizio del personale.

Particolare attenzione sarà dedicata ai collegamenti tra il parcheggio interrato e il plesso ospedaliero, più volte segnalati per disservizi. I percorsi pedonali che dagli ascensori e dalle scale conducono all’esterno saranno ripensati e resi più sicuri e fruibili, con la realizzazione di camminamenti adeguati sotto il profilo funzionale ed estetico.

È prevista una pensilina che consentirà agli utenti di raggiungere l’ospedale al riparo dalle intemperie, insieme a una nuova area coperta per la fermata degli autobus urbani davanti all’ingresso principale della Città ospedaliera.

Il concessionario provvederà anche alla sistemazione della zona alle spalle del Centro Australia, nonché al completamento della facciata del parcheggio multipiano, ancora in parte grezza. Importante anche il risultato ottenuto sul fronte delle tariffe. Il parcheggio, nell’ambito della convenzione originaria, prevedeva un costo orario di 1 euro e 50 centesimi.

Grazie all’interlocuzione avviata dalla Direzione generale, la tariffa applicata a partire dal prossimo mese di luglio sarà di 1 euro e 30, in linea con quella prevista per il centro urbano. Il cronoprogramma prevede il completamento di tutte le attività concordate entro il prossimo 31 dicembre, segnando così il definitivo riordino e completamento dell’area.

"Interveniamo su un’infrastruttura già in funzione per migliorarne qualità, sicurezza e integrazione con la Città ospedaliera - sottolinea il direttore generale, Germano Perito –. Dopo anni di criticità e rallentamenti, restituiamo piena dignità a questo spazio, puntando su soluzioni concrete e su una maggiore attenzione ai bisogni dei pazienti e degli operatori, e ottenendo anche una riduzione delle tariffe inizialmente concordate a vantaggio dei cittadini.

L’operazione consentirà, inoltre, di preservare i posti destinati ai pazienti più fragili, che necessitano di un accesso quanto più possibile vicino alle strutture di cura".

Si tratta di un’esigenza concreta e quotidiana: sono circa 200 al giorno, infatti, gli utenti in trattamento oncologico che possono contare su una sosta dedicata in prossimità dell’ospedale. Un’esigenza che continuerà a essere pienamente soddisfatta insieme a quelle organizzative di una comunità ospedaliera complessa, composta da circa 2200 dipendenti su tre turni, a cui si aggiungono 200 operatori di ditte esterne e circa 400 studenti dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie. «In questo contesto - conclude il manager - l’azione di riqualificazione completa rappresenta un passaggio fondamentale per rendere più efficiente, equo e sostenibile l’intero sistema di accesso alla Città ospedaliera".