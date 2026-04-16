Santo Stefano del Sole, primavera dei borghi: prestigioso riconoscimento

Grande momento per Santo Stefano del Sole, dopo le telecamere Rai il paese, unico centro in tutta la provincia di Avellino, è stato selezionato dall’Archeoclub d’Italia per partecipare all’importante iniziativa nazionale "Primavera nei Borghi".
L’evento, che coinvolge 19 comuni scelti in tutta la penisola, si terrà domenica 19 aprile e mira a promuovere una riscoperta consapevole dei piccoli centri, custodi preziosi di identità culturale, tradizioni secolari e tesori architettonici che rischiano, spesso, di essere dimenticati.
Un riconoscimento alla bellezza e all’impegno La selezione di Santo Stefano del Sole rappresenta un prestigioso riconoscimento per la comunità, ottenuto grazie a una sinergia virtuosa tra le istituzioni e il mondo associativo.
Il sindaco Gerardo Santoli ha espresso con orgoglio la soddisfazione dell'amministrazione: "È per noi un onore immenso essere stati scelti come unico paese irpino per questa iniziativa. Questo evento non è solo una vetrina, ma un tassello fondamentale nel nostro percorso di valorizzazione territoriale."
Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento sentito alla Prof.ssa Flora Rizzo, Vicepresidente Nazionale di Archeoclub d’Italia, e alla Prof.ssa Ileniza D’Oria, Presidente di Archeoclub Avellino, per il costante impegno nel promuovere le ricchezze ambientali e monumentali del territorio.
La manifestazione sarà un’occasione unica per immergersi nelle bellezze dei borghi italiani. Sarà un percorso tra arte, tradizioni e sapori tipici del territorio irpino, con l'obiettivo di accendere i riflettori su quelle realtà che, nonostante le sfide legate allo spopolamento, mantengono viva una ricchezza inestimabile. Di seguito i borghi italiani coinvolti nell'iniziativa che si svolgerà domenica 19 aprile.
BORGHI COINVOLTI
1. Borgo La Civitella
2. Borgo di Barisciano
3. Borgo Guardia Vomano
4. Borgo Cellino Attanasio
5. Borgo di Alife Frazione San Michele
6. Borgo di Civitavecchia
7. Borgo Hermada
8. Antico Borgo di Civitanova Alta
9. Borgo di Corinaldo
10. Borgo Montegiorgio e i Castelli di Cerreto e di Alteta Programma
11. Borgo Castelsantangelo sul Nera
12. Borgo Monte Antico
13. Borgo di Larino
14. Borgo di Santa Chiara
15. Borgo Santo Pietro-Caltagirone
16. Borgo di Itala
17. Borgo di Butera
18. Antici quartiere dei Falconieri e Chiesa Dell’Itria
19. Borgo Castelluccio Santo Stefano del Sole