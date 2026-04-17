Avellino, in viaggio con la cocaina: padre e figlio in silenzio davanti al gip I due avevano a bordo quasi otto chili di cocaina

di Paola Iandolo

Viaggiavano con 8 Kg di cocaina nel cruscotto sull'A16: padre e figlio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere comparsi davanti al gip del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza. I due sono stati fermati durante un controllo di routine tra Napoli e Bari, ma agli agenti non è sfuggito che avevano occultato quasi otto chili di droga in un vano ricavato nel cruscotto. Doveva essere un controllo di routine lungo l'autostrada A16 Napoli–Canosa, ma si è concluso con l'arresto di due uomini e il sequestro di 7 chili e 900 grammi di cocaina ad Avellino Ovest.

Il veicolo, proveniente dall'area napoletana e diretto a Bari, è stato fermato per una verifica ordinaria. A bordo viaggiavano padre e figlio, di 51 e 35 anni, entrambi originari della Sicilia. Gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo e procedere alla perquisizione dell'auto. La sostanza stupefacente è stata trovata occultata in un vano ricavato nel cruscotto. I due sono stati arrestati in flagranza e trasferiti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della convalida. Contestualmente sono stati sequestrati la droga e il denaro contante rinvenuto all'interno del veicolo.