Montoro, furti di auto: giudizio immediato per i componenti della banda Il processo inizierà il prossimo 5 giugno davanti al tribunale in composizione collegiale

di Paola Iandolo

Sono accusati di aver rubato ventitré auto nella zona del Montorese: chiesto e ottenuto il giudizio immediato per i componenti della banda sgominata grazie ad un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra qualche mese fa. Il pubblico ministero Chiara Guerriero, ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Avellino il processo con “rito immediato” che sarà celebrato il prossimo 5 giugno davanti al Tribunale Collegiale di Avellino.

Le decisioni del tribunale del Riesame

I giudici della Decima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli avevano modificato la misura cautelare nei confronti di tutti i componenti della banda di giovanissimi ladri di auto, capeggiata da un ventenne di Fisciano, raggiunti da una misura cautelare (nei confronti di cinque degli otto indagati dalla Procura di Avellino). Ai domiciliari con braccialetto elettronico V.D P, 20 anni di Fisciano, ritenuto al vertice della banda dei furti e difeso dall’avvocato Matteo Raffaele Fimiani del Foro di Avellino, T.F, 22 anni di Fisciano, difeso dagli avvocati Valentina Domenica Musto e Alberico Galluccio del Foro di Avellino, S.D.C, 20 anni di Montoro, difeso dall’avvocato Raffaele Donadio del foro di Torre Annunziata. La Procura di Avellino aveva chiesto otto misure cautelari (quattro in carcere e quattro ai domiciliari) nei confronti della banda specializzata in furti di auto che agiva sulla Valle dell’ Irno a cavallo tra montorese e salernitano. Misure cautelari per cui era stato disposto l’interrogatorio preventivo davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza, dove erano comparsi gli otto indagati destinatari della richiesta di misura cautelare.

Le accuse

L’accusa principale nei confronti dei cinque destinatari della misura cautelare è quella di associazione a delinquere fi nalizzata al compimento di reati contro il patrimonio (furti pluriaggravati tentati consumati 2 autoriciclaggi), ricoprendo diversi compiti e ruoli ed in particolare il ventenne V.D.P avrebbe diretto ed organizzato l’associazione, si sarebbe anche reso responsabile materialmente, in concorso con gli altri indagati, dei furti di autovettura. Al ventenne anche il ruolo di individuare le auto da rubare, impartendo

telefonicamente le disposizioni e dei raid sarebbe anche stato notiziato tempestivamente dagli altri indagati al termine dei furti. Secondo le accuse in alcune occasioni avrebbe provveduto anche a smontare i pezzi dalle autovetture rubate. T.F e S.D.C realizzavano matcrialmente i furti, stesso ruolo per F.T che oltre al compimento materiale dei materiali det furti faceva anche da procacciatore dei veicoli rubati. Infine P.M, che avrebbe fornito ai materiali esecutori dei furti, le centraline utilizzate per asportare i veicoli con l’ inserimento nelle porte ODB (una presa che si trova al volante per diagnosticare problemi con centralina) dei veicoli, fornendo anche indicazioni utili per la riuscita dei colpi. Quattordici dei ventitrè furti contestati sono stati dichiarati improcedibili per mancanza di querela e sono stati richiamato solo ai fini della prova per l’associazione.

I colpi

Il primo raid era avvenuto nella notte del 10 marzo 2025 a Montoro, quando la banda era entrata in azione per il furto di una Panda. La settimana successiva invece avevano colpito a Fisciano, stavolta una Giulietta, stesso modus operandi, prima l’effrazione dello sportello e poi il danneggiamento del nottolino di accensione. Il giorno dopo ancora in azione a Montoro, alle quattto del mattino era stata rubata una Fiat Grande Punto. Un mese circa di distanza per il nuovo colpo, anche questa volta a Montoro dove la banda il 28 aprile porta via una Fiat Panda. I malviventi agiscono pure qualche giorno dopo, la notte del 1 maggio a Contrada, questa volta nel mirino finisce una Fiat 500. I raid continuano a breve distanza temporale. Il 6 maggio ci sono due furti in pieno giorno, tra le 15:30 e le 18:00 vengono portate via una vettura a Serino e l’altra a Montoro. Nel solo mese di maggio avevano eseguito sette furti a Montoro, due a Contrada, altrettanti a Forino.

