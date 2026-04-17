Forino, Giuseppe muore a 37 anni: tre comunità unite nel dolore I funerali si terranno sabato 18 aprile:

Tre comunità unite nel dolore per la prematura scomparsa di Giuseppe Fierro Ferrara. Forino, Montoro e Mercato San Severino piangono la perdita di Giuseppe Fierro Ferrara, venuto a mancare a soli 37 anni dopo aver affrontato con coraggio un male incurabile che lo ha strappato troppo presto alla vita, ai suoi affetti e alle sue passioni.

Figlio del luogotenente Antonio Fierro, già comandante della Stazione dei Carabinieri di Montoro Inferiore, Giuseppe era una persona conosciuta e stimata in diverse comunità della provincia. Aveva vissuto a lungo tra Montoro e Mercato San Severino, seguendo gli incarichi del padre, fino a stabilirsi a Forino, dove aveva costruito la sua famiglia insieme alla moglie, Anna Laura Villari.

Tra le sue passioni più grandi vi era la fotografia, che coltivava con sensibilità e discrezione, riuscendo a catturare emozioni autentiche e momenti di vita quotidiana.

I funerali si terranno sabato 18 aprile: il corteo funebre partirà alle ore 9:30 dalla sua abitazione a Forino per raggiungere la Chiesa di Sant’Antonio a Mercato San Severino, dove alle ore 10:00 sarà celebrato il rito funebre.