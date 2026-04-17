Polonara e l'abbraccio di Avellino: "Vediamo se mi ricordo come si fa" Il ritorno sul parquet al PalaDelMauro dopo le cure per la leucemia e il trapianto di midollo

"Vediamo se mi ricordo come si fa": con la frase iconica di Michael Jordan nel film Space Jam, Achille Polonara ha sottolineato, sulla pagina ufficiale social, il ritorno sul parquet nella preparazione individuale che sta proseguendo ad Avellino, al PalaDelMauro. Nei giorni scorsi, con un altro post, il marchigiano aveva spiegato la sua presenza in Irpinia. "Vorrei fare un po’ di chiarezza su ciò che ho letto negli ultimi giorni sui social. Non sono ad allenarmi a Sassari semplicemente per motivi di spostamenti visto le mie ultime visite mediche imminenti. - ha rimarcato Polonara - Il mio obiettivo è quello di rientrare il prima possibile. Nelle ultime settimane sono a Battipaglia e la società Avellino Basket si è messa a disposizione per farmi allenare individualmente. Forza Dinamo Sassari tutti insieme uniti per un obiettivo importante". Al fianco di Polonara nella preparazione c'è l'assistant coach del club irpino, Salvatore Formato, il fisioterapista dell'Avellino Basket, Giuseppe Calò (in foto con il giocatore della Dinamo Sassari in maglia Partizan) e tutto lo staff biancoverde. Sul parquet si è allenato anche con una maglia del Panathinaikos e di Juancho Hernangomez.

Il ritorno sul parquet

Cresciuto e affermatosi cestisticamente con il Teramo Basket dal 2008 al 2012, Polonara ha vissuto una carriera da protagonista tra Pallacanestro Varese, Pallacanestro Reggiana, Dinamo Sassari, Baskonia, Fenerbahce, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna con la conquista di un campionato italiano, due Supercoppe Italiane, un campionato spagnolo, un campionato turco, una coppa di Turchia, un campionato lituano, una coppa di Lituania e con ben 94 presenze in Nazionale dal 2012 al 2025. Nell'ottobre 2023 ha dovuto fare i conti dapprima con una neoplasia testicolare, scoperto tramite un controllo antidoping. Nel mese di dicembre è rientrato in campo in maglia Virtus. Nel giugno 2025 gli è stata diagnosticata, poi, una forma di leucemia mieloide acuta con ricovero a Bologna e poi a Valencia. Il 22 agosto scorso la Dinamo Sassari ha annunciato il ritorno di Polonara nel club sardo. Dopo le cure e il trapianto di midollo osseo, eseguito il 25 settembre scorso, nel mese di ottobre una trombosi venosa ha determinato il coma per dieci giorni, ma fortunatamente si è registrato un miglioramento progressivo con il passare delle settimane che ha garantito innanzitutto il ritorno alla normalità e poi l'obiettivo del ritorno in campo con la spinta degli appassionati e dei tifosi con il sostegno massimo della Dinamo Sassari.